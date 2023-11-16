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Рязанец обокрал пассажира автобуса в Москве

Рязанец обокрал пассажира автобуса в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на УМВД.

Установлено, что мужчина, находясь в общественном транспорте на улице Зацепский Вал, украл из борсетки сидевшего рядом пассажира мобильный телефон. Материальный ущерб составил 115 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска на Павелецкой площади задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Рязанской области.

«Похищенный телефон злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.