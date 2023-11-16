Рязанцы рассказали о воде «шоколадного цвета» в кранах

Рязанцы рассказали о воде «шоколадного цвета» в домах на улице Боголюбова. Они поделились фотографиями в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

Комменатор рассказал, что 15 ноября воду на улице отключили, но после возобновления подачи вода стала «цвета растопленного шоколада». Он отметил, что без чистой воды остались около 120 домов. В других комментариях рязанцы указали, что из-за грязной воды у них перестала работать бытовая техника.

Утром 16 ноября, по сообщениям рязанцев, вода была мутной, но уже не такого насыщенного коричневого цвета.