Прокуратура взяла на контроль завершение ремонта манежа в рязанской «СШОР Юность»

Прокуратура Рязанской области начала контролировать ремонт манежа в здании МАО ДО города Рязани «СШОР Юность». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее прокуратура выявила, что подрядная организация не укладывалась в сроки по ремонту манежа. Директору школы тогда внесли представление, а госконтракт с подрядчиком разорвали.

«В настоящее время организована проверка соблюдения требований федерального законодательства подрядчиком», — сообщили в прокуратуре.