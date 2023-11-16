При обстреле Донецка четверо мирных жителей получили ранения

Четыре человека получили ранения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

«В Куйбышевском районе четверо раненых после обстрела», — сказали в оперативных службах.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел велся из артиллерии натовского калибра 155 мм.