Полицейские задержали рязанца, причастного к краже двух велосипедов

В Рязани мужчина похитил два велосипеда, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В отдел обратилась 28-летняя жительница одного из домов на Михайловском шоссе и заявила о краже двух велосипедов. Она пояснила, что транспорт хранился в подъезде дома и был прикреплен к опоре специальными тросами, однако в один момент велосипеды пропали.

Вскоре очевидцы рассказали полицейским, что видели мужчину, который вез по улице сразу два велосипеда. По описанию правоохранители нашли 36-летнего рязанца, который похитил велосипеды. Он признался в преступлении и пояснил, что успел их продать неизвестным людям. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Отмечается, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и кражи велосипедов.