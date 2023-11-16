Набиуллина: в России цены на новостройки выросли на 90%

В России цены на квартиры в новых домах выросли на 90% за три года. Об этом пишет «URA.RU» со ссылкой на председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Глава Банка России отметила, что в ведомстве обеспокоены текущей ситуацией с приобретением жилья в стране.

«В среднем цены на новостройки выросли на 90%. То есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост средней зарплаты за те же три года», — сказала она.

Набиуллина объяснила такое явление взрывным ростом спроса на ипотеку. По ее словам, застройщики не успевают возводить нужное количество жилья.