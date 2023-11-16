Набиуллина: годовая инфляция в России превысила семь процентов

Годовая инфляция в России превысила семь процентов, и этот уровень нельзя назвать безобидным. Об этом заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Нас иногда упрекают, что мы избыточно подняли ставку, что она почти более чем в два раза выше текущей инфляции. Начну с того, что годовая инфляция последовательно растет, начиная с июня, сейчас уже больше 7%, и в соответствии с нашей целью в 4% это повышение нельзя назвать безобидным», — сказала она.