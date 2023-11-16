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На рязанку возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранца

На рязанку возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранца. Об этом сообщили в пресс службе регионального УМВД.

В ведомстве сообщили, что подразделением дознания отдела МВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ в отношении 36-летней рязанки, которая подозревается в фиктивной постановке на учет по месту своего жительства 21-летней гражданина Республики Таджикистан.

Также отмечается, что за минувшие сутки полицейские выявили 21 нарушение миграционного законодательства. В отношении нарушителей составили административные протоколы.