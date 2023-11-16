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На нескольких улицах Рязани 17 ноября отключат холодную воду

На нескольких улицах Рязани в пятницу, 17 ноября, отключат холодную воду. Объявление опубликовано на сайте горадминистрации.

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • 3-й переулок МОГЭС, дом № 3;
  • улица МОГЭС, дом № 14.

С 11:00 до 18:00 — по адресам:

  • ул. Вокзальная, д. 14, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 38, д. 42, д. 5, д. 51а, д. 55б, д. 61, д. 61 корп. 1, д. 65, д. 7, д. 77, д. 89, д. 91, д. 6, д. 11, д. 20, д. 24, д. 26а, д. 28а, д. 28б, д. 36, д. 37, д. 41, д. 44 (административное здание);
  • Первомайский проспект, дома №№ 74 корпус 1, 54 (конгресс-отель «Амакс»).

Техническую воду будут подвозить с 11:00 по адресу: 1-й Вокзальный проезд — Малое шоссе.

Причина — ремонтные работы на водопроводе.