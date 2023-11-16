Малков обсудил с «Московской федерацией футбола» развитие этого вида спорта в Рязанской области

Губернатор Павел Малков провел в региональном правительстве рабочую встречу с представителями общественной организации «Московская федерация футбола». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что с президентом федерации Александром Старцевым и коллегами он обсудил вопросы взаимодействия по развитию футбола в Рязанской области. Были затронуты темы подготовки футболистов, повышения квалификации тренеров, развития судейства, участия рязанских команд в соревнованиях и проведения товарищеских матчей.

«В нашем регионе футбол — один из самых массовых и популярных видов спорта. Мы уже выстраиваем „вертикаль“ подготовки спортсменов, объединяем детскую спортивную школу с профессиональными футбольными клубами: мужским и женским. Это ускорит процесс перехода ребят в молодежную команду и оттуда в профессиональный клуб. Модернизировали два поля в районах, реконструировали стадион „Спартак“, завершили строительство крытого футбольного манежа. Московская федерация — организация с колоссальным опытом. Уверен, что наше сотрудничество будет полезным. Поручил минспорту подготовить конкретные предложения по дальнейшему взаимодействию с федерацией», — подчеркнул Малков.

В рабочей встрече участвовали заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, и.о. министра физической культуры и спорта региона Игорь Мишин, председатель антикоррупционного комитета области Сергей Сорокин, президент общественной организации «Московская федерация футбола» Александр Старцев, ее генеральный директор Виталий Назаров, председатель коллегии судей по футболу, руководитель спортивного департамента Сергей Французов, замдиректора Центра по подготовке детско-юношеских тренеров имени Бескова Павел Жигульских, руководители Федерации футбола Рязанской области, ФК «Рязань», женского футбольного клуба «Рязань — ВДВ», областной спортшколы по футболу.