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Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ с 2024 года

Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ с 2024 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Решение было принято на пленарном заседании в четверг, 16 ноября.

Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5% (до 19 242 рубля). Также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48%.

«Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования, отметил Володин.