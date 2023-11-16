Фурфураку и Арцыбашеву продлили домашний арест

Начальнику управления благоустройства Рязани Юрию Фурфураку и экс-советнику бывшего вице-губернатора области Владимиру Арцыбашеву продлили срок содержания под домашним арестом. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда.

Как отметили в суде, Арцыбашеву продлили до 2 февраля, а Фурфураку до 12 февраля 2024 года.

Напомним, следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году. Тогда администрация города закупила шесть специализированных машин за 63 миллиона рублей. В марте дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву.