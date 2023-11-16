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А что в кино? «Гардемарины 1787. Война», «Легенда о самбо» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Биографическая драма о спорте «Легенда о самбо» рассказывает историю создания этого вида единоборства. В центре повествования судьбы мастеров боевого искусства — Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и их ученика Анатолия Харлампиева.

Продолжение истории о приключениях гардемарин «Гардемарины 1787. Война» от режиссера Светланы Дружининой. Императрица Екатерина II поручает верным друзьям разобраться с европейским заговором против России. Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра.

«Форс-мажор» — Драма совместного производства Швеции, Франции, Норвегии, Дании и Италии. Во время отпуска в Альпах за обедом молодая семья с детьми увидела, как прямо на них сходит лавина. Это событие повлечет сильные изменения в их жизни, но не потому что туристы пострадали от лавины, а из-за того, что глава семейства в этот напряженный момент просто сбежал. Фильм — победитель в номинации «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 2014 году.

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