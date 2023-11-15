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Зампред ЦБ заявила о готовности и дальше повышать ключевую ставку

Зампред ЦБ заявила о готовности и дальше повышать ключевую ставку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда регулятора Ольгу Полякову.

По ее словам, Банк России будет готов снова повышать ключевую ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п.п. — до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь», — заявила Полякова.

Напомним, в октябре Центробанк повысил ключевую ставку до 15% годовых.