За неделю в Рязанской области 5 432 человека заболели гриппом и коронавирусом

За неделю в Рязанской области 5 432 человека заболели гриппом и коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 50,1 на 10 тысяч населения. Это ниже уровня предыдущей недели на 15,8%.

Отмечается, что чаще всего болеют дети школьного возраста и взрослые. Больше всего регистрировались аденовирусы и COVID-19.

Напомним, что в России заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 22,8%.