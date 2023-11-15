Wildberries построит под Рязанью завод стройматериалов

Маркетплейс Wildberries построит в под Рязанью завод стройматериалов. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Рязанской области.

Дочернее предприятие ООО «Вайлдберриз» — компания «ВБ Индустри» — будет строить завод по производству стеллажной продукции и строительных материалов, в частности стеновых сэндвич-панелей. Предприятие включит в себя производственный корпус с несколькими автоматическими линиями и участком сборки.

Начать строительство планируют летом 2024 года. Запуск первых производственных линий намечен на первый квартал 2024 года. Предполагается, что на максимальную мощность завод выйдет в 2027 году.

Строительство предприятия обойдется инвестору в 2,5 млрд рублей.