В Воронеже в ДТП с легковушкой и фурой погибли два человека

В Воронеже в ДТП с легковушкой и фурой погибли два человека. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Во вторник, 14 ноября, по предварительным данным, 26-летний житель Аннинского района за рулем «Лады Приоры» ехал по улице Степана Солодовникова и на мосту врезался в припаркованный грузовик «Луидор». Тот остановился из-за поломки, выставил специальный знак и включил аварийную сигнализацию.

В результате столкновения водитель легковушки и его неустановленный пассажир скончались на месте от полученных травм.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.