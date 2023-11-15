В Великобритании заявили о победе Путина на Украине

Британская газета The Guardian написала, что российский президент Владимир Путин одержал победу на Украине.

По мнению авторов публикации, внимание всего мира приковано к конфликту на Ближнем Востоке.

«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. Время на его стороне», — указано в материале. Также авторы отметили такие преимущества России, как число личного состава и количество военной техники.