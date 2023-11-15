В Свердловской области учитель музыки совратил 16 учеников

32-летний учитель музыки из поселка Кузино Свердловской области совратил 16 учеников. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Преступления в отношении детей в возрасте от восьми до 13 лет были совершены в период с марта 2021 года до декабря 2022-го.

«Всего известно о 108 случаях насильственных действий», — уточнил источник.

В отношении учителя возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В настоящее время он находится под стражей.