В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники шестилетнюю дочь

В Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники шестилетнюю дочь. Об этом сообщает издание «78|Новости».

Инцидент произошел в среду, 15 ноября, на Серебристом бульваре. Мужчина заперся в квартире. Внутри также находится его шестилетняя дочь, которую отец взял в заложники.

В квартиру пытается попасть мать девочки, но дверь заперта на замок. Как сообщают источники, мужчина находится под наблюдением ПНД.

На месте работает полиция и МЧС. В ближайшее время приедет психолог.