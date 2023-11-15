Под Рязанью женщина насмерть сбила пешехода и скрылась с места аварии

В Рыбном женщина насмерть сбила пешехода и скрылась с места ДТП. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 14 ноября, около дома № 27 по улице Веселой.

По предварительной информации, 48-летняя местная жительница на Renault Duster наехала на 49-летнего жителя Рыбновского района. Мужчина переходил дорогу.

В результате аварии пешеход умер от полученных травм. Женщина скрылась с места ДТП.

По факту аварии полицейские начали проверку.