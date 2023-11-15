В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя

В Ряжске полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Автомобиль Lada 212140 привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции на улице Энгельса. Полицейские решили остановить машину. При общении с 48-летним водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения: запах спиртного изо рта и резкое покраснение кожных покровов лица.

Водителю предложили пройти освидетельствование. Результаты показали 0,167 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.