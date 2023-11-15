В Рязанской области собирают деньги на лечение девятилетнего мальчика

В Рязанской области собирают деньги на лечение девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в группе «Сасовская неделя».

Девятилетнему Ивану Погребенко диагностировали рак головного мозга. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии в Москве, нахождение в клинике платное.

Желающие помочь могут перевести деньги на номер счета (Сбербанк): 40817810353003251022 или номеру карты: 2202206301834417 (Получатель Анна Владимировна И.).

Отмечается, что все полученные средства будут переведены сразу маме Вани.