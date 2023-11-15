В Рязанской области росгвардейцы задержали пьяного водителя

В Рязанской области росгвардейцы задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел в Кораблине.

Экипаж Росгвардии обратил внимание на «ГАЗ 3110 „Волга“». Машина хаотично передвигалась по дороге, создавая помехи другим водителям. Сотрудники вневедомственной охраны остановили автомобиль. За рулем «ГАЗа» был мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Росгвардейцы задержали мужчину 1972 года рождения и передали его наряду ДПС.