В Рязани задержали двух наркодилеров

В Рязани задержали двух наркодилеров. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Полицейские узнали, что 25-летний рязанец, ранее судимый за наркопреступления, стал закладчиком. Для увеличения объемов сбыта запрещенных веществ мужчина привлек к занятию 45-летнего знакомого, переехавшего из Екатеринбурга.

Правоохранители задержали приятелей в квартире на улице Советской Армии — там они встретились, чтобы выйти на маршрут закладки наркотиков в тайники. Жилище послужило местом фасовки и хранения запрещенных веществ. Во время обыска изъяты 70 граммов N-метилэфедрона и 15 граммов марихуаны в свертках, а также приспособления для употребления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Мужчин заключили под стражу.