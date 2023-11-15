В Рязани за сутки задержали пять иностранцев

В Рязани за сутки задержали пять иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, за минувшие сутки сотрудники полиции выявили 13 нарушений миграционного законодательства: 6 — в Железнодорожном районе города Рязани, 4 — в Михайловском районе, 2 — в Пронском районе, 1 — в Касимовском районе. В отношении мигрантов составлены административные протоколы в связи с предоставлением ложных сведений при осуществлении миграционного учета, нарушениями правил въезда и пребывания в РФ.

Также с улиц Рязани в отделы полиции доставили 5 иностранных граждан с целью проверки законности нахождения на территории России. В отношении этих лиц проведены фотографирование, дактилоскопирование и иные процедуры, необходимые для постановки на информационные учеты.