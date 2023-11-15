В Рязани подготовили к выходу на маршруты партию троллейбусов

В Рязани подготовили к выходу на маршруты партию троллейбусов. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

По словам главы региона, на маршруты выпустят 22 троллейбуса. Машины поступили из Санкт-Петербурга.

«Транспорт привели к единому городскому стилю, полностью отказались от рекламы. Пассажирам комфортнее, и город начинает выглядеть иначе. Троллейбусы соответствуют транспортной безопасности — оборудованы информационными табло, ГЛОНАСС и видеонаблюдением», — написал Малков.

Троллейбусы выйдут на маршруты № 1, 3, 5, 9, 10, 16. По словам губернатора, первая партия из десяти машин появится на линии на днях, остальные — в течение ноября. «До конца года также приобретем ещё пять новых троллейбусов», — заявил глава региона.