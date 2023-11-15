В Рязани оштрафовали УК за отсутствие отопления и горячей воды в квартирах

В Рязани оштрафовали УК за отсутствие отопления и горячей воды в квартирах. Об этом сообщает региональная Госжилинспекция.

По данным ведомства, УК «СОТИС СИТИ» допустила грубые нарушения лицензионных требований по управлению домами № 34 корпус 5 по улице Качевской, а также домами № 1А по улице Предзаводской и № 14 по улице Поселковой.

Отмечается, что нарушения выразились в непроведении управляющей компанией гидравлических испытаний систем отопления данных МКД, а также в ненормативном уровне обеспечения жильцов горячим водоснабжением и отоплением.

Управляющую организацию оштрафовали на 150 тысяч рублей.