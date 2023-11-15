В полиции прокомментировали смертельное ДТП в Рязанской области

В рязанском МВД сообщили подробности смертельной аварии в Михайловском районе.

ДТП случилось около 16:00 на 574-ом километре дороги Р132 «Золотое кольцо». 39-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 52-летнего мужчины и Lada Granta, за рулем которой был 54-летний мужчина. Все они — жители Михайловского раойна.

В результате аварии водители Volkswagen и Hyundai скончались на месте.

Видео ДТП можно посмотреть тут.