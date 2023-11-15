В Подмосковье рабочий погиб после падения в дробильную машину

В Подмосковье рабочий погиб после падения в дробильную машину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября.

По информации ведомства, на производстве на территории коммерческого предприятия «рабочий поскользнулся и упал в дробильную машину». «От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — указано в сообщении.

Мытищинская городская прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.