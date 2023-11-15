В Подмосковье двое детей отравились угарным газом из-за неисправной колонки

В Подмосковье двое детей отравились угарным газом из-за неисправной колонки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Королеве.

По информации источника, двоим братьям стало плохо в ванной комнате. Четырехлетний ребенок потерял сознание. Родители вызвали «скорую», детей госпитализировали. У обоих выявили отравление бытовым газом.

К пострадавшим приехала газовая служба. Выяснилось, что в квартире недавно поменяли газовую колонку и установили ее неправильно: у нее не было тяги из дымохода. Из-за этого большое количество угарного газа скопилось в первую очередь в ванной.

Неисправность устранили. Врачи стабилизировали состояние братьев. Полиция начала проверку.