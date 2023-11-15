В Кораблинском районе женщине, которая ударила ножом знакомую, дали четыре года тюрьмы

В Кораблинском районе женщине, которая ударила ножом знакомую, дали четыре года тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службы региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в марте текущего года между двумя пьяными женщинами произошла ссора, в ходе которой одна из них взяла в руку нож и нанесла удар в область живота другой.

Нападавшей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, взыскав также в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 400 000 руб.