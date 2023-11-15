В Касимове женщина перевела мошенникам более 200 тысяч рублей

В Касимове женщина перевела мошенникам 202 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что на ее телефон позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники пытаются получить доступ к счету потерпевшей. Для того, чтобы обезопасить средства, необходимо перевести имеющиеся накопления на «резервный» счет.

Следуя инструкциям незнакомца, женщина отправилась в отделение банка и перевела на продиктованный счет около 202 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, и женщина осознала, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело.