В Иркутской области в аварии с пятью автомобилями погиб человек

В Иркутской области в аварии с пятью автомобилями погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Авария произошла во вторник, 14 ноября, на трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от деревни Шульгина.

По предварительной информации, водитель грузовика Scania из-за неблагоприятных погодных условий и низкой температуры не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в Nissan Qashqai, Toyota Corolla, Toyota Corolla Allex и грузовик «МАЗ». После этого автомобиль наехал на дорожное ограждение и съехал с проезжей части.

В результате аварии погиб 33-летний пассажир Toyota Corolla. Остальные участники ДТП не пострадали.

На данный момент специалисты устанавливают причины случившегося.