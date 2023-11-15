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В Госдуме предложили ужесточить продажу пива на розлив

В Госдуме предложили ужесточить продажи пива на розлив, навынос в магазинах. Поправки предлагается внести в закон 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», пишут «Известия».

Автором идеи выступил депутат Дмитрий Гусев. По мнению парламентария, в законодательстве необходимо прописать новый термин «розничная продажа на розлив, навынос пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи» и обозначить, как нужно регулировать реализацию такой продукции.

Политик обратил внимание на то, что сейчас спиртное продается двумя способами — в розницу и общепите. Владельцев магазинов обязывают размещать на этикетке бутылки пива состав напитка, срок годности, производителя и другую информацию о жидкости.

В продаже на розлив все иначе. В этом случае продавец сам разливает продукцию по тарам и закупоривает их. Покупатели не могут быть уверены в том, что им не продали дешевую продукцию по более высокой цене.

Вместе с этим недобросовестные продавцы могут не соблюдать сроки годности после вскрытия кеги, продавать неучтенное пиво несколько раз по одним и тем же документам, а также использовать гибридный формат продаж: например, магазин днем, общепит — вечером.

В связи с этим Гусев предлагает в своем законопроекте обязать продавцов в подобных заведениях закупоривать бутылку только один раз. Делать это нужно так, чтобы при нарушении ее целостности это было сразу заметно. На этой же таре должна быть наклеена этикетка с информацией о напитке.