В Екатеринбурге подростки облили бензином 13-летнего школьника и подожгли

В Екатеринбурге двое подростков облили бензином 13-летнего мальчика и подожгли. Об этом сообщает URA.ru.

По словам матери пострадавшего школьника, ее сын пошел гулять со старшими друзьями и кататься на мотобайке. Подростки приобрели бензин, чтобы заправить транспортное средство. Затем, как утверждает женщина, один из старших товарищей толкнул ее сына, который держал канистру с горючим, а другой поднес к ребенку зажигалку и поджег его.

«Сын вспыхнул в одно мгновение, но ребята даже не попытались его потушить. Они просто стояли и смотрели, пока мой сын кричал, моля о помощи», — рассказала собеседница издания.

После инцидента пострадавшего мальчика доставили в клиническую больницу № 9, ему диагностировали ожоги 50% тела.

Написано заявление в полицию.

В пресс-службе ведомства отметили, что ожидают результатов судебно-медицинского освидетельствования, которое позволит установить тяжесть вреда здоровью несовершеннолетнего.