Украинский военный предположил потерю ряда областей во время конфликта с Россией

Бывший командир национального батальона ВСУ «Торнадо» Руслан Онищенко предположил, что Украина может лишиться во время конфликта с Россией еще ряда областей. Об этом он заявил на Youtube-канале Владимира Паньчака.

«Я думаю, еще будет несколько мощных боёв, будут забираться еще некоторые области. Во всяком случае, у России есть такие планы. И, скорее всего, они могут их забрать, исходя из того, что происходит у нас в стране», — сказал военный.

Он добавил, что Россию нельзя победить «кулаками», поскольку у нее в арсенале много ресурсов.