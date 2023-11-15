Участие в СВО и срочную службу будут учитывать как достижение при приеме в колледжи

Участие в спецоперации будут учитывать за индивидуальное достижение при приеме в колледжи. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на приказ Минпросвещения.

«В пункте 45 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», — говориться в документе.