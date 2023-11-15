Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 89.46 -1.8 16/11
ЦБ EUR 97.13 -0.65 16/11
Нал. USD 91 / 91 15/11 16:15
Нал. EUR 97 / 98.4 15/11 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
Вчера 14:47
1 185
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
1 796
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
19 980
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
4 690
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Следователи рассказали, где нашли оружие, из которого убили рязанского пристава

В СК рассказали подробности расследования дела по факту убийства судебного пристава. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

15 ноября правоохранители в Недостоеве нашли оружие, из которого, предположительно, был убит пристав Сергей Калужский.

«Оружие изъято сотрудниками следственного управления, в ближайшее время будет назначена судебная баллистическая экспертиза и другие экспертные исследования», — сообщили в следкоме.

Ранее сообщалось о том, что найденным оружием является автомат.