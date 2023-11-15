Следователи рассказали, где нашли оружие, из которого убили рязанского пристава

В СК рассказали подробности расследования дела по факту убийства судебного пристава. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

15 ноября правоохранители в Недостоеве нашли оружие, из которого, предположительно, был убит пристав Сергей Калужский.

«Оружие изъято сотрудниками следственного управления, в ближайшее время будет назначена судебная баллистическая экспертиза и другие экспертные исследования», — сообщили в следкоме.

Ранее сообщалось о том, что найденным оружием является автомат.