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Сальдо: ВСУ потеряли до двух батальонов при попытках переправиться через Днепр

ВСУ потеряли до двух батальонов при попытках переправиться через Днепр. На левом берегу сейчас находится полторы роты боевиков на участке от железнодорожного моста до Крынок, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

«На всем участке левого берега находится противник мелкими группами. ВСУ смогли вообще переправиться, на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать. То есть говоря по-простому — забросал мясом. На переправе и во время нахождения на левом берегу враг уже потерял не менее полутора-двух полновесных батальонов», — написал он.

По словам Сальдо, среднее время жизни украинского солдата на левом берегу — чуть больше двух суток.