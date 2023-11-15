РЖД запустят беспилотную «Ласточку»

Летом 2024 года ОАО «РЖД» планирует продемонстрировать беспилотный поезд «Ласточка». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Олега Белозерова.

«Мы в следующем году сделаем беспилотную „Ласточку“. Будет стоять такой пульт управления в центре управления, и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами», — сказал Белозеров на выставке «Транспорт России» в Москве.

Сейчас компания занимается сертификацией нового электропоезда, который сможет не только ездить без машиниста, но и реагировать на препятствия.

Отмечается, что поезд будет состоять полностью из российских деталей. Программное обеспечение также будет отечественным.