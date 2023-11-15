Рязанских студентов обучили тонкостям экспорта

В Рязанской области завершился четвертый модуль акселерационной программы «Экспортный форсаж». Участники изучили аспекты реализации экспортной сделки, принципы таможенного оформления товаров и процедуры, оптимизирующие работу компаний на внешних рынках. Кроме того, слушатели разобрали структуру внешнеэкономического контракта, выявили основы экспортного контроля на примере своего товара, рассмотрели аспекты, связанные с российским законодательством.

«Построение логистики, оформление внешнеэкономической сделки, как правило, полностью лежит на плечах экспортеров. Для них это сложно, так как у каждого государства свое законодательство и культурные особенности. Мы даем экспортерам готовые решения, слушателям остается только применить полученные кейсы в своем бизнесе», ― отметил директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Александр Уланов.

Рязанская акселерационная программа отличается от программ других регионов: в ней участвуют студенты-старшекурсники профильных вузов. Студент четвертого курса факультета «Международные отношения» РГУ имени Есенина Николай Трушкин отметил, что богатый опыт спикера позволил подкрепить теорию живыми примерами. «Также у каждого участника есть возможность пообщаться с представителями действующих компаний, которые хотят нарастить свою экспортную деятельность. Для меня, как и для других студентов, это хорошая возможность найти свое будущее место работы», ― считает Трушкин.