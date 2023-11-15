«Рязаньгоргаз» предложило перезаключать договоры на техобслуживание по-новому

Акционерное общество «Рязаньгоргаз» представило горожанам новый способ перезаключения договоров о техническом обслуживании газового оборудования в квартирах и индивидуальных домах. Теперь соглашение можно заключить на условиях публичной оферты. Для этого необходимо оформить письменное согласие на присоединение к публичной оферте и направить его в адрес «Рязаньгоргаза», отмечается в сообщении.

Подать заявление в организацию можно несколькими способами:

при личном визите в АО «Рязаньгоргаз» по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, 18 или в районные участки по адресам: ул. Северная, 17; ул. Зубковой, 4б;

по почте на адрес АО «Рязаньгоргаз», 390005, г. Рязань, ул. Семашко, 18;

через личный кабинет на сайте .

С условиями публичного предложения (оферты) можно ознакомиться на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз» по ссылке .

Помимо этого, заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования по-прежнему можно в Едином центре предоставления услуг АО «Рязаньгоргаз» (г. Рязань, ул. Семашко, 18, каб. 1102), в подразделениях организации и в любом отделении МФЦ, а также в личном кабинете на официальном сайте «Рязаньгоргаза».

Отмечается, что собственники индивидуальных жилых домов могут заключать договоры на обслуживание или подавать заявления на присоединение к публичной оферте только на сайте компании и в ее офисах.

«Мы разработали новый способ перезаключения договоров, основываясь на пожеланиях рязанцев. Основное его отличие в том, что при получении нами от собственника заполненного и подписанного согласия на присоединение к оферте, договор будет считаться заключенным, заявителю не нужно будет приходить за документом в офис компании», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора компании АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.