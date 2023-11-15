Российские экономисты рассказали, как долго будет расти рубль

Российские эксперты рассказали о причинах укрепления рубля и как долго еще это будет происходить. Об этом пишет «РБК».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что курс доллара падает на фоне смещения баланса спроса и предложения валют на рынке. По его словам, рубль поддерживает жесткая денежно-кредитная политика Банка России и рост продаж валюты в рамках репатриации выручки экспортеров.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин добавил, что значимым фактором укрепления рубля за последний месяц стало возобновление продажи валютной выручки.

«Кроме того, курс USD/RUB снижается из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке: за три недели пара EUR/USD выросла с $1,05 до $1,09», — указал инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

По мнению Зельцера, в ноябре курс доллара может краткосрочно опустится до 90 рублей. Также он заявил, что негативные факторы против иностранных валют и позитивные для рубля будут действовать, как минимум, еще полгода.

Кроме этого, опрошенные заявили, что во второй половине ноября рубль может продолжить укрепляться на фоне очередных налоговых платежей и продажи выручки экспортеров.

«С начала октября рубль укрепился примерно на 13% и сейчас находится на психологически важном уровне около ₽90 за доллар. Пробитие этого уровня открывает возможность для укрепления до ₽85, но мы полагаем, что локально инструмент исчерпал технический потенциал для дальнейшего движения вниз», — предупредила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Напомним, что 15 ноября курс доллара опустился до 89,33 рублей, евро — до 97,09.