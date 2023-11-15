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Попова: в России не планируют вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса

В России не планируют вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РБК.

При этом главный санитарный врач России напомнила о мерах предосторожности.

«На сегодняшний день уровень госпитализаций, уровень тяжелых форм — невысокий, уровень пневмонии — невысокий, поэтому сегодня основание предполагать какие-то меры другие, кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках, никакие другие меры сегодня принимать не следует», — сказала Попова.

Говоря о локдауне как ограничительной мере, Попова отметила, что в истории эпидемиологии слова «локдаун» никогда не возникало, однако существовало понятие «карантин». Кроме того, оно понятно прописано и определено российским законодательством. Локдаун является «своеобразной историей», по последствиям видно, что он разрушает экономику и мало дает для сохранения здоровья, подчеркнула глава Роспотребнадзора.