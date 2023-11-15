Под Челябинском 15-летний подросток угнал машину у отца и погиб в ДТП

В среду, 15 ноября, около 2:00 на 1592 км автодороги «Москва-Челябинск», 15-летний подросток без прав на автомобиле «ВАЗ-211440», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «ГАЗель». Об этом сообщает областная ГИБДД.

В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте происшествия. 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и водитель Газели получили травмы. Установлено, что несовершеннолетний взял без разрешения автомобиль отца.