Платный возврат для покупателей на маркетплейсе Wildberries признали законным
Платный возврат для покупателей на маркетплейсе Wildberries признали законным. Об этом
По данным издания, платный возврат, а именно оплата обратной доставки возвращенного товара, заказанного на Wildberries, признан соответствующим закону о защите прав потребителей.
В пресс-службе компании подчеркнули, что уточнение процессов и правил возврата товаров не повлияет на дальнейшую деятельность компании, а лишь улучшит клиентский путь и сделает правила работы с площадкой понятнее для потребителей.