Платный возврат для покупателей на маркетплейсе Wildberries признали законным

Платный возврат для покупателей на маркетплейсе Wildberries признали законным. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, платный возврат, а именно оплата обратной доставки возвращенного товара, заказанного на Wildberries, признан соответствующим закону о защите прав потребителей.

В пресс-службе компании подчеркнули, что уточнение процессов и правил возврата товаров не повлияет на дальнейшую деятельность компании, а лишь улучшит клиентский путь и сделает правила работы с площадкой понятнее для потребителей.