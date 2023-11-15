Песков заявил, что резонансность уголовных дел не влияет на возможность помилования за участие в СВО

Песков заявил, что резонансность уголовных дел не влияет на возможность помилования за участие в СВО. Его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, фигуранты даже резонансных уголовных дел могут быть освобождены от отбывания наказания за участие в специальной военной операции.

«Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — заявил Песков.