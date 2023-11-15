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На шести рязанских улицах отключили холодную воду

На шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города».

Ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе.

  • с 9:10 до 12:00 на ул. Почтовой, д. 50/57 (Рязанская областная Дума), д. 51 (Центр бухгалтерского учета), д. 52 (ДХШ № 1), д. 54 корп. 1 (МКУ «Техобеспечение»), д. 54 (ИАЦ культуры и туризма), д. 54 (ДЮЦ «Спорттур»), д. 54 (МКУ «Техобеспечение»), д. 56а, д. 57, д. 57а, д. 58, д. 58 (МВЦ «Фотодом имени Е.Н. Каширина»), д. 58 (МКУ города Рязани «МЦТ»), д. 61 (МФЦ Рязанской области), д. 62, д. 63 (Рязанская ОДБ), д. 65/104;
  • с 12:00 до 17:00 на Голенчинском шоссе, д. 15 (ОКПТД), Светлом проезде, д. 15, д. 17, д. 19 корп. 1, д. 19, д. 21 корп. 1, д. 21, д. 23, д. 25, д. 29, д. 33, д. 37, д. 39, д. 41, д. 43, д. 45;
  • с 11:30 до 17:00 на ул. Магистральная, д. 18;
  • с 14:00 до 20:00 на ул. Новоселов, д. 7 корп. 1 и ул. Советской Армии, д. 14/9.