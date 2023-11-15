Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 91.26 -0.86 15/11
ЦБ EUR 97.78 -0.75 15/11
Нал. USD 90.52 / 92.4 15/11 10:15
Нал. EUR 98.06 / 92.4 15/11 10:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
Вчера 14:47
938
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 2023 13:40
1 586
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
18 964
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
4 499
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Минпромторг: необходимо ввести регулирование рынка маркетплейсов в России

Необходимо ввести регулирование рынка маркетплейсов в России. Об этом сообщил глава департамента внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов.

«Мы вплотную подошли к тому, что сегмент маркетплейсов должен быть урегулирован. Не может быть такой ситуации, когда сегмент в несколько триллионов рублей оборота практически нерегулируемый», — сказал он.

По его словам, есть случаи, когда меняют условия договора раз в неделю или раз в две недели.

«Поэтому придется взяться за дело нам», — отметил Кузнецов.