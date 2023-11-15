Минпромторг: необходимо ввести регулирование рынка маркетплейсов в России

Необходимо ввести регулирование рынка маркетплейсов в России. Об этом сообщил глава департамента внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов.

«Мы вплотную подошли к тому, что сегмент маркетплейсов должен быть урегулирован. Не может быть такой ситуации, когда сегмент в несколько триллионов рублей оборота практически нерегулируемый», — сказал он.

По его словам, есть случаи, когда меняют условия договора раз в неделю или раз в две недели.

«Поэтому придется взяться за дело нам», — отметил Кузнецов.